João Adibe Marques e Gil do Vigor são presenças confirmadas em conferência em Harvard

Desde 2015, o encontro reúne acadêmicos, líderes e representantes de diversos setores e empresas do País para discutir temas abrangentes, desde sociedade e política a economia e cultura. Este ano a conferência é presidida por Eduardo Vasconcelos, Erik Navarro, João Grynberg e Marcela Lucchesi.

Os ingressos para a conferência que será realizada em Cambridge, Estados Unidos, podem ser adquiridos no site oficial do evento. Além disso, as palestras podem ser acompanhadas via online através do canal do Brazil Conference do YouTube: @Brazil Conference.