La Casserole comemora 69 anos revisitando sua própria história; menu custa R$ 275 por pessoa

Para comemorar seus 69 anos, o La Casserole, um dos restaurantes mais icônicos da cidade, apresenta um menu especial com clássicos franceses a partir dos ingredientes mais usados na casa ao longo dos anos.

A partir do dia 27 de junho, sempre de terça à sexta no jantar, o tradicional restaurante francês do Largo do Arouche receberá seus clientes com um jantar de seis tempos – um para cada década da casa.

O cardápio, encabeçado por Marie-France Henry, herdeira da caçarola francesa e responsável pela casa junto de seu filho, Leo Henry, e pela chef consultora Daniela França Pinto, ficará disponível durante um mês, até o dia 27 de julho, e custará R$ 275 por pessoa.

O restaurante La Cassarole que fica no Largo do arouche Foto: ALEX SILVA / AE

As técnicas e ingredientes utilizados na casa há quase 70 anos ganham novas roupagens para a comemoração. Clássicos como o pato ao molho laranja, por exemplo, chega em formato de acepipe, confitado e desfiado, no recheio de uma cestinha crocante.

Já os aspargos frescos acompanham o ovo Bénédictine, servido com molho mornay – um molho béchamel acrescido de queijo ralado.

Nas sobremesas, destaque para a degustação dos clássicos: Crêpe Suzette, Saint Honoré e Opéra, preparados comme il faut.

O valor do jantar comemorativo não inclui bebida e serviço. As reservas podem ser feitas pelo email lacasserole@lacasserole.com.br.

Serviço: La Casserole | Largo do Arouche, 346 – Centro

Datas: 27 de junho a 27 de julho – sempre de terça à sexta no jantar

Horário: terças e quartas das 19h às 23h; quinta e sexta das 19h à 0h

Preço: R$ 275,00 – bebidas e serviço não inclusos