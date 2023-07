Livraria da Vila inaugura no sábado um espaço especializado em arte no Shopping JK Iguatemi

A Livraria da Vila inaugura no sábado (dia 22) um espaço-conceito especializado em arte no Shopping JK Iguatemi, onde já possui uma unidade (no Piso 2). A proposta é atender ao público apaixonado por livros de artes, e proporcionar aos clientes menos habituados com o segmento aoportunidade de conhecer melhor este universo.

Espaço para livros de arte Foto: Reprodução

Com uma área de 40 m2, a Livraria da Vila Artes vai reunir mais de mil títulos de editoras nacionais e internacionais, consagradas em publicações do gênero, entre as quais Abrams (EUA), Assouline (França), Luste (Brasil), Rizzoli (Itália), Taschen (Alemanha),TeNeues (Alemanha) e Thames (Inglaterra).

Além das publicações, quem passar pela loja poderá encontrar produtos diversos, como moleskines, kits de lápis para desenhos e canetas. O espaço-conceito está localizado no piso térreo e ficará aberto até o dia 30 de dezembro.