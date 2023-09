Masp vai lançar fundação que permite captação de recursos internacionais

De olho em maior reconhecimento internacional e no aumento da captação de recursos, o Masp vai lançar na sexta uma fundação, a Friends of Masp. O evento, no Americas Society/Council of the Americas, em Nova York, contará com uma conversa entre Adriano Pedrosa, diretor artístico do Masp e curador da 60ª La Biennale di Venezia 2024 e, Juliana Sá, vice-presidente do museu, além de um coquetel.

MASP. Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Uma iniciativa de museus e instituições culturais da América Latina, a Friends of MASP (FoM) segue o modelo de apoio a instituições culturais estrangeiras, que já é uma tradição nos Estados Unidos, e as contribuições seguem as normas fiscais do país.

Desta forma, a FoM está apta a receber doações de filantropos americanos e de brasileiros com residência fiscal nos EUA, oferecendo os mesmos incentivos fiscais que outras instituições sem fins lucrativos norte-americanas.