Mercado financeiro discute mudanças climáticas e investimentos na Converge Capital Conference

Marina Cançado, empresária, especialista em finanças e negócios sustentáveis, anunciou a realização da segunda edição da Converge Capital Conference (CCC 2024), que acontecerá no dia 21 de maio, no SP Hall.

A conferência contará com painéis sobre a ciência por trás das mudanças climáticas, além de trazer alternativas de soluções viáveis para lidar com essas questões, apresentadas por cientistas brasileiros e internacionais. Além disso, o evento trará cases práticos de gestores, empresas e investidores que já estão incorporando os riscos e oportunidades derivados das crises climáticas em sua forma de atuação. Também será discutido o papel do Governo em criar contornos regulatórios, além do apetite do investidor brasileiro e internacional para o tema.

Marina Cançado, empresária, especialista em finanças e negócios sustentáveis Foto: Leca Novo

O público prioritário do evento são grandes investidores, profissionais do mercado financeiro tradicional, empresários e empreendedores que querem se aprofundar nas questões das mudanças climáticas, suas implicações para as decisões financeiras e as oportunidades de negócios que geram para o Brasil.

“Em 2025 sediaremos a COP 30, em Belém, e será um momento chave para o país, pois o mundo estará olhando para nós. Temos uma oportunidade única de aproveitar esse momento para alavancar negócios e investimentos, mas para isso precisamos estar na mesma página do que a crise climática significa”, explica Marina.