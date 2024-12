Monumentos brasileiros serão iluminados nesta terça-feira para incentivar a filantropia

Entre os monumentos iluminados estão: Cristo Redentor e o Maracanã, no Rio de Janeiro, a Arena POA, do Grêmio, em Porto Alegre, a Estátua do Grande Buda de Ibiraçu, no Espírito Santo e o Museu da Energia e o Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo.

O Dia de Doar, que celebra 11 anos no Brasil, integra o movimento global #GivingTuesday, promovido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) em parceria com o Instituto Mol. Presente em mais de 85 países, a data ocorre na primeira terça-feira após o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving).