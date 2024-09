Museu da Língua Portuguesa exibirá o filme ‘O Bandido da Luz Vermelha’

Gratuita, a sessão contará com a presença da atriz Helena Ignez, protagonista desta produção de 1968 dirigida por Rogério Sganzerla.

Haverá ainda distribuição de refrigerante e pipoca. As sessões acontecem no Pátio B da instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. A ideia do projeto, que surgiu a partir do relacionamento com outras instituições e moradores da vizinhança, é funcionar também como um lugar de cinema democrático no centro histórico da capital paulista.