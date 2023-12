‘Natal do Bem’ tem curadoria de peças second hand de artigos de luxo, no espaço Cubo do JK Iguatemi

O Oportunidade do Bem realiza de 5 a 8 de dezembro, das 10h às 22h, no espaço Cubo no JK Iguatemi, sua edição Natal do Bem, com curadoria de peças second hand de moda, acessórios e decoração.

A empresária e advogada Ana Eliza Setubal, à frente da iniciativa desde 2019, tem o compromisso de fomentar a economia circular e o empreendedorismo social.

Com curadoria própria, as peças second hand recebidas em doação, são selecionadas e precificadas para vendas 100% pro bono. Desde o início do projeto já foram arrecadados mais de R$ 8 milhões revertidos para as ONGs parceiras.

S11 05/12/2022 - EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE - A empresária e advogada Ana Eliza Setúbal está à frente da iniciativa Oportunidade do Bem Foto: Flávia Vitória

Os recursos arrecadados com a venda durante esta edição do evento serão revertidos para: Associação Aquarela, Associação Cedro do Líbano, Casa do Pequeno Cidadão, Childhood Brasil, Creche Nossa Senhora Aparecida, Credi Paz, Fundação Julita, Fundação Novo Olhar, Gerando Falcões, Instituição Desafio Exército de Cristo, Instituto GAS, Instituto YBI, Lar de Crianças da CIP-Congregação Israelita Paulista, ONG Orientavida, Parceiros da Educação, The Frendship Circle e Turma da Touca.

Nesta edição destaque para as marcas: Bacio di Latte, Granado, Confeitaria Dama, Sisley, Piero & Silvinho, P.S.Leather, Fine Prints, Sinesia Karol, Haji Essentials, Duas Gastronomia, 6f, Tarot da Marina, MrsMafeShop, Vinke, Livros Queen Books, Decameron, Carbono, R2 Studio, Breasy, ArtImage, Gabriela Dias, Hariz, Dani Raiola, AGDC, Flower Bar, Beatriz Werebe, Canil Biewer, Studio Tropical, Mionetto e Oli+Sofi.