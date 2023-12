Natal no Shopping: MorumbiShopping tem oficina de biscoitos

Neste ano, o tema do Natal do MorumbiShopping é “Candy Christmas” - com uma decoração de doces, como pirulitos, balas e bombons.

Além disso, uma árvore de Natal com 40 metros de altura e milhares de lâmpadas de LED pode ser avistada de diversos pontos do Shopping.

O shopping contará ainda com cortejos e shows de Natal durante todo o mês de dezembro.

Natal no MorumbiShopping Foto: FrameArte

Mas o destaque é mesmo a oficina de biscoitos. No piso superior, no corredor do Centro Ecumênico, as crianças podem participar da oficina . Cada criança recebe 3 bolachas sem recheio em formatos natalinos - árvore, ginger bread e boneco de neve - e terão disponíveis chocolates coloridos que serão utilizados para decorar. Ao final da sessão de 30 minutos, cada criança poderá levar para casa um saquinho com suas bolachas personalizadas.