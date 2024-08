‘Nós vamos substituir o STF por um algoritmo?’, questiona Eugênio Bucci sobre impactos da IA

Recentemente você lançou um livro que reflete sobre os avanços da tecnologia e os impactos disso. Você é otimista ou pessimista em relação ao assunto?

O otimismo é uma atitude diante da vida, não uma atitude em relação ao pensamento. Eu sou uma pessoa otimista com relação à humanidade, à vida futura, mas faço uma análise muito crítica com relação a alguns empregos da tecnologia hoje. Tecnologia não é um problema e tecnologia não é uma solução. O problema com as ferramentas digitais são as relações de propriedade que controlam essas ferramentas digitais. Essas relações de propriedade podem conduzir ao monopólio, e isso não é bom.

Na sua opinião, nós estamos avaliando com clareza os possíveis impactos negativos da inteligência artificial, por exemplo?

É difícil dizer, porque nós estamos olhando para um fenômeno que avança numa velocidade maior do que a consolidação das leituras que nós temos. Temos que ver criticamente a inteligência artificial em relação à questão do poder. As decisões que as máquinas tomarão terão impacto sobre o atendimento dos nossos direitos? Até onde isso vai? Nós vamos substituir o Supremo Tribunal Federal por um algoritmo? Tecnologicamente já é possível substituir decisões judiciais por processos maquínicos. Vamos substituir a eleição por aferições construídas a partir das preferências conhecidas do público realizadas por máquinas? Essas questões precisam ser vistas com clareza.