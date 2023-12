Novo filme da Turma da Mônica Jovem vai ter personagens investigando fenômenos sobrenaturais

Suspense, mistério e diversão serão os ingredientes do novo filme “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, que estreia no dia 18 de janeiro.

A Turma da Mônica Jovem Foto: Laura Campanella

O longa-metragem do diretor Maurício Eça - de Carrossel – O Filme” e o inédito Maníaco do Parque – A História Não Contada - vai trazer Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena entrando no ensino médio e, ao mesmo tempo, investigando fenômenos sobrenaturais no bairro do Limoeiro.

O filme foi rodado em locações famosas da cidade de São Paulo, como a Mansão Jafet, o Museu do Ipiranga e o Colégio Notre Dame, e em estúdio, para produzir as cenas de um dos cenários do longa, o Labirinto dos Espelhos.