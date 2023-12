Novo rooftop no centro de São Paulo será inaugurado em plena festa de Réveillon

Uma festa de Réveillon vai inaugurar um novo rooftop no centro de São Paulo.

O Ephigenia fica no Viaduto Santa Ifigênia, 66, ocupando os dois últimos andares na cobertura (22º e 23º andares) do prédio Fernão Dias.

Rooftop será inaugurado com festa de Réveillon Foto: Felipe Scaldini

O nome é inspirado, claro, no viaduto e na arquitetura do prédio, que remete às estruturas greco-romanas.

Na mitologia grega, Ifigênia foi uma princesa hedonista e bon-vivant. Ephigenia faz uma releitura buscando fortalecer a identidade de São Paulo, unindo cultura, arte e a vida boêmia da metrópole.

A abertura será na virada do ano, com uma festa das 21h às 8h. Últimos ingressos do lote extra, R$ 250 + taxas.