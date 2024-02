A mostra reúne 37 imagens em grande e médio formato e vídeos da série visual do artista. A exposição passou pela Casa França Brasil no Rio de Janeiro em 2022 com recorde de público e agora chega na capital paulista com imagens inéditas incluídas.

”Os trabalhos de Luiz Moreira se apropriam da extrema riqueza visual e dos ritos religiosos vindos da África, dando-lhes um sentido transformador, projetando para uma estética que dialoga com técnicas e materiais tecnológicos contemporâneos: é o “afrofuturismo” que se projeta em cores vibrantes e cheias de contraste”, diz Marcus de Lontra Costa.