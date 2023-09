Osesp e Sala São Paulo terão marca reformulada

A Osesp vai reformular sua marca. Tanto as expressões visuais quanto verbais da Osesp e da Sala São Paulo foram redesenhadas e reposicionadas e serão lançadas oficialmente na quinta-feira.

OSESP. FOTO: DIVULGAÇÃO

“A nova identidade de marca da Osesp busca dar vida à intenção de simplificar o universo complexo e por vezes denso da música clássica, com o objetivo – nem sempre fácil – de chegar a mais pessoas. Simples, moderna e dinâmica são os três atributos mais evidentes da nova identidade”, diz a co-Fundadora e Diretora de Criação da YONE, Marcella Franco. O projeto também foi desenvolvido pela Polar, Ltda., com a colaboração da Blackletra e do fotógrafo Hick Duarte.

Nova identidade visual da Osesp Foto: Divulgação Osesp

Uma das ideias para a nova marca foi evocar uma brincadeira com o verbo tocar. A nova tagline é “Aqui a música toca” e foi criada em parceria com o departamento de Comunicação da Fundação Osesp e um grupo de profissionais liderado por Fernand Alphen, co-CEO da agência Fbiz.