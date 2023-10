Outubro Rosa: monumentos de SP ganham iluminação especial no mês de combate ao câncer de mama

Cinco monumentos públicos na cidade de São Paulo ganharão iluminação especial cor de rosa até domingo, dia 8. O Viaduto do Chá, o Edifício Matarazzo (sede da Prefeitura paulistana), o Pateo do Collegio, o Monumento às Bandeiras e a Biblioteca Mario de Andrade receberão luzes rosas para chamar atenção para o Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama.

Edifício Matarazzo iluminado de rosa Foto: Fabio Francisco Lung

A iniciativa é resultado de uma parceria entre Oncoclínicas, Prefeitura e SP Regula. A ideia é atentar para a importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce da doença.A ação marca o início da campanha nacional da Oncoclínicas: “Se o amor não tem limites, o cuidado também não”. O objetivo é ampliar a conscientização sobre a doença, tipo de tumor mais frequente no mundo e o de maior incidência nas mulheres, como aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS).