Paolla Oliveira diz que já teve ‘vergonha das suas coxas, altura e cabelos’; veja fotos da atriz

A atriz Paolla Oliveira será capa da revista digital Glamour - que será publicada no próximo dia 16. Em entrevista para a publicação, ela falou sobre seu corpo, julgamentos da internet e como reage aos haters. A atriz declarou: “Eu me sinto mais confiante com quem eu sou, o corpo que tenho, os meus volumes, as minhas curvas. Já tive vergonha das minhas coxas, da minha altura, dos meus cabelos. Hoje sinto orgulho de mim”, disse a atriz de 41 anos.

Rainha de bateria da Grande Rio, e destaque no destile do domingo na Sapucaí, a atriz também fala que não se deixa abalar com as críticas. “Criei uma linha de raciocínio que me deixa muito mais confortável na minha vida, entendendo a não perfeição, quem eu sou, como gosto de estar… Então fica mais fácil lidar.”

Paolla Oliveira será capa da revista Glamour Foto: Gabriela Queiro

Paolla Oliveira Foto: Gabriela Queiro