PenseAntesdeFalar: Instituto Brasil-Israel lança campanha de combate ao preconceito; veja vídeo

O Instituto Brasil-Israel lança nesta terça-feira, 16 de janeiro, a campanha #PenseAntesdeFalar, contra o preconceito no Brasil. Os filmes, com versões de 90 e 30 segundos, apresentam situações em que minorias são discriminadas, como forma de expor e repudiar a opressão contra tais grupos no País.

A campanha, criada por um grupo amigos e profissionais de comunicação, aborda racismo, LGBTQIA+fobia, intolerância religiosa, islamofobia e antissemitismo. No filme, representantes dessas minorias exemplificam como essas agressões acontecem no dia a dia e fazem um chamado para a conscientização da população.

Participam da campanha o comunicador Ariel Nobre, o ator Diego Raymond, o rapper Zeus, a atriz Viviane Pasmanter, a ativista Neon Cunha e a estudante Fatima Hage.