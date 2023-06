Pequena Lô vai lançar seu primeiro livro em setembro

Os 4,1 milhões de seguidores no Instagram e 6 milhões no TikTok poderão conhecer um novo lado de Lorrane Silva, ou Pequena Lô, como é conhecida: a humorista e influenciadora vai lançar seu primeiro livro. Com previsão de lançamento para setembro deste ano, a obra, que não tem nome definido, vai trazer passagens da vida de Lô antes da fama como influencer.

Aos 19 anos, ela entrou na faculdade de Psicologia e foi morar com as amigas em Uberaba (MG) Foto: Dan Sala

“A parte mais difícil foi abrir a minha vida. Sou uma pessoa reservada, nunca falei sobre o que eu passei, sobre as minhas conquistas. Até mesmo antes de me tornar influencer, eu nunca gostei de me expor, só pessoas próximas sabem a minha história, sabem detalhes sobre as minhas cirurgias”, diz Lô à coluna.

Lô nasceu com uma síndrome similar à displasia óssea e seus membros são encurtados - ela usa cadeira de rodas e muleta para se locomover.

“Desde os meus primeiros dias, a partir dos cinco dias de vida, eu já fazia tratamento. Meus pais só descobriram que eu tinha uma deficiência na perna quando eu nasci. Muita gente só vê as histórias de humor. A vida não é feita só de humor, as minhas histórias não são só engraçadas. As pessoas vão poder se identificar de alguma forma. Tem coisas que a gente passa e consegue enfrentar”, diz.