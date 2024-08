Personal stylist mais famoso do Brasil vira corretor de imóveis

Yan Acioli, uma referência no mundo da moda, vai lançar a sua própria imobiliária, a Statement by Yan Acioli. Trata-se de uma parceria do personal stylist com a startup Proptech Pilar.

A movimentação de Yan para o segmento imobiliário surgiu a partir de uma experiência pessoal, quando ele e o marido estavam à procura de uma casa para comprar na época da pandemia. Durante esse processo, eles enfrentaram desafios com os profissionais que não mostravam o que eles realmente buscavam e, em vez disso, apresentavam imóveis com preços e características completamente desalinhadas com o que procuravam.

Yan Acioli Foto: Arquivo Pessoal