Presidente do Einstein é o novo membro do board do Institute for Healthcare Improvement

Presidente do Hospital Albert Einstein e médico cirurgião do Aparelho Digestivo e Coloproctologista, Sidney Klajner, é o novo membro do board of directors do Institute for Healthcare Improvement (IHI), organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos.

O IHI é líder global em qualidade e segurança na área da saúde e em esforços para melhorar a equidade no setor.

O Conselho, que inclui membros de várias instituições e países, é responsável por direcionar a estratégia do IHI, atuando na promoção da melhoria sistemática da assistência global, mobilizando sistemas de saúde em prol da qualidade e segurança do paciente.

O presidente do Einstein Sidney Klajner Foto: Egberto Nogueira

“É uma honra integrar o Conselho de Administração do IHI, instituto que eu admiro ecujo trabalho impulsiona, de forma inegável, organizações de saúde em todo o mundoa alcançar e perpetuar a excelência em suas práticas assistenciais. O Einstein é umparceiro estratégico do IHI na América Latina, em uma relação profunda e prolífica quevem sendo construída ao longo de 10 anos”, diz Sidney Klajner.

“Agora, como conselheiro, tenho a missão de não só representar a região, mas de compartilharglobalmente os importantes aprendizados do sistema de saúde local, como o de trazermais equidade em saúde por meio de pilares como ciência, pesquisa, inovação etecnologia, completou.