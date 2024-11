Restaurante japonês mais caro do País promove cerimônia do chá; saiba quanto custa a experiência

O Kanoe Restaurant prepara o Cha-Kaiseki, uma experiência de harmonização do Wabi-Sabi com uma seleção de chás trazidos exclusivamente do Japão.

PUBLICIDADE Inspirada na culinária de Kyoto, a simplicidade e sofisticação da tradicional cerimônia do chá é combinada a um menu elaborado e executado pelo chef Tadashi Shiraishi. O Cha-Kaiseki é uma forma refinada de apreciação do chá, originária da tradição do Chanoyu (cerimônia do chá). A cada etapa, o chá é servido para preparar o paladar e criar um fluxo natural entre os pratos. O objetivo é promover uma conexão sensorial entre o sabor, a estética e a essência do momento, evocando a filosofia do wabi-sabi – a beleza na simplicidade e na imperfeição.

Cerimônia do Chá Foto: @kato78

Durante a cerimônia, os convidados terão a oportunidade de experimentar uma seleção de chás artesanais trazidos de diferentes regiões do Japão, cada um escolhido e preparado de acordo com as suas características únicas a quatro mãos pela chefe do programa de bebidas da casa, Camila Braz e a primeira sommelier de chás do Brasil, Carla Saueressig.

A experiência custa R$ 1.700 por pessoa.

Publicidade

A experiência acontece no próximo sábado, dia 16 de novembro, às 14h, no Kanoe Restaurant (Alameda Itu 1578).