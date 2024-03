O Risorama - Inimigos do Mau Humor completa duas décadas. Para marcar a data, a direção do Festival de Curitiba pretende apresentar uma edição especial em 2024 - que mais uma vez ocorrerá no Viasoft Experience - Universidade Positivo, de 28 de março a 2 de abril.

”Vamos fazer uma grande festa. Não é todo dia que a gente faz 20 anos. Será uma semanainteira de grandes shows”, promete Diogo Portugal, idealizador e anfitrião do Risorama.