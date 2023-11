Rosewood promove luxuoso baile de carnaval na véspera do aniversário de SP; Claudia Leitte é atração

O Rosewood São Paulo será palco de um suntuoso baile de carnaval.

Em um resgate da tradição e a gala da folia da década de 1960, o Baile do Rosewood pretende ser o grande evento social que irá anteceder o aniversário da cidade. A festa acontece no dia 24 de janeiro. A festa será só para convidados.

O Baile do Rosewood tem como propósito também ser uma causa social, sendo um instrumento de conexão com instituições que trabalham para a preservação e a sustentabilidade

A primeira edição do baile conta com Claudia Leitte como a atração principal da noite.

“Foi com muita alegria que recebi - e aceitei - o convite para ser anfitriã do Baile do Rosewood. Tô honrada e animada, tanto pela exuberância da festa quanto pela delícia que vai ser levar um pouquinho do meu carnaval pra esse espaço tão icônico”, disse Claudia.