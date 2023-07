Russo-israelense conhecido como o ‘Caruso do Trompete’ irá se apresentar com orquestra de Heliópolis

No dia 13 de agosto, a Sala São Paulo será palco de um inusitado encontro. O trompetista russo-israelense Sergei Nakariakov, considerado uma lenda no mundo da música clássica, e que tem o apelido de “O Paganini do trompete” e o “Caruso do trompete” dividirá os holofotes com cerca de 75 jovens da Orquestra Sinfônica Heliópolis, do Instituto Baccarelli - reconhecida como a primeira orquestra sinfônica originada em uma favela em todo o mundo.

Sergei Nakariakov Foto: Thierry Cohen

O Concerto, que acontece em prol dos projetos sociais da Congregação Israelita Paulista (CIP) apresentará peças de Beethoven, Tchaikovsky e Mozart, sob regência do Maestro Isaac Karabtchevsky e estão à venda em https://cip.org.br/orquestra.