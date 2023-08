Santos-Dumont ganha nova exposição temporária no Museu Catavento

O Museu Catavento apresenta nova exposição temporária em comemoração ao aniversário dos 150 anos de nascimento de Santos-Dumont.

“Santos Dumont: Entre Máquinas e Sonhos” terá duração de 8 meses, será inaugurada no dia 1º de setembro e irá explorar a vida e as conquistas do renomado inventor brasileiro, conectando sua história com a busca da humanidade pelo sonho de voar.

Santos-Dumont em Buenos Aires Foto: REPRODUCAO / REPRODUCAO

A mostra contará com duas réplicas em tamanho real de aeronaves de Santos Dumont, sendo uma do 14-Bis e outra do Demoiselle dispostas na área externa do museu.

Durante o período da exposição, serão ofertadas oficinas de construção de avião de papel, com foco na física do voo, quiz e atividades com blocos de montar.

O Museu Catavento é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O museu fica na Avenida Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n.