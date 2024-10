Sarah Oliveira completa 15 temporadas com o programa ‘Minha Canção’ na Rádio Eldorado

Entre os inéditos, além da Liniker, Sarah terá edições sobre Cindy Lauper, Talking Heads e o Oasis - que acaba de anunciar seu retorno. O ‘Minha Canção’ vai ao ar às sextas e domingos, às 17h.

Sarah Oliveira fez história unindo sua paixão por comunicação e música. Estreou nos anos 2000 MTV, comandando o “Disk MTV” e o “Luau MTV”. Fez parte do time do Vídeo Show na Globo de 2006 a 2010. Desde 2011 assina a criação de seus programas. Seu programa musical “Minha Canção”, no ar desde 2017 na rádio Eldorado, no podcast e no YouTube, foi indicado ao APCA em 2022. Sarah ainda ganhou o Prêmio Estadão de Melhor Entrevista, com Marisa Monte, em 2021.