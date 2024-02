Shopping promove ‘missão em marte’ e traz peças autografadas pelo primeiro homem a pisar na lua

Em um espaço com cerca de 300 m², os visitantes podem ver réplicas de objetos usados pelos astronautas.

O público terá acesso a artefatos trazidos do Kennedy Space Center, em Orlando (EUA), um dos maiores centros espaciais do mundo. Na lista de objetos expostos, destacam-se peças autografadas por Buzz Aldrin, o primeiro homem a pisar na Lua; uma réplica do capacete de Alan Shepard; um macacão usado por astronautas em missões espaciais e uma réplica do Perseverance, rover criado pela NASA que há dois anos circula pela superfície de Marte.

A exposição Missão Marte acontecerá até dia 30 de junho e estará no segundo piso do bloco A.