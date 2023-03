Shows do Coldplay terão emissão de CO2 reduzida em 80%

Chris Martin segue sua tendência de preocupação com sustentabilidade. A banda Coldplay vai usar biodiesel - combustível renovável e biodegradável - em todos os geradores de energia dos próximos shows da turnê Music of the Spheres, de 10 a 28 de março no Brasil. A medida deve reduzir em até 80% a emissão de CO2 pelos equipamentos.

A banda Coldplay em apresentação em Dubai, em 2020 Foto: Christopher Pike/ REUTERS

As apresentações lotadas estão marcadas para São Paulo, Rio e Curitiba e cada show vai consumir cerca de 30 mil litros do biocombustível.

Os geradores utilizados nos estádios do Morumbi, em SP, e Nilton Santos - Engenhão, no Rio, serão abastecidos com biocombustível produzido na planta da JBS Biodiesel em Lins (SP). Os do Estádio Couto Pereira, em Curitiba, receberão da unidade de Mafra (SC).









