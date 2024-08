Silvia Abravanel e Carol Paiffer arrematam ‘Sansões’ em leilão criado por Mauricio de Sousa e Unicef

O leilão de 31 versões do coelho Sansão, promovido pela Mauricio de Sousa Produções em parceria com o UNICEF, que aconteceu na noite de segunda-feira, dia 12, contou com a presença de empresários e artistas.

A empresária e apresentadora Carol Paiffer e a apresentadora Silvia Abravanel, marcaram presença. Carol arrematou cinco coelhos azuis, enquanto Silvia levou para casa duas das 31 releituras disponíveis, feitas por estilistas brasileiros.

Silvia Abravanel e Mônica Sousa Foto: Blue Note

O evento, realizado em prol da educação de crianças e adolescentes com deficiência, arrecadou R$ 350 mil, ultrapassando a meta inicial de R$ 230 mil.