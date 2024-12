Soluções japonesas em sustentabilidade e redução de desperdício ganham mostra na Japan House

A mostra, que segue em cartaz até 4 de maio de 2025 com entrada gratuita, reúne 16 projetos de 14 criadores que apostam em formas de aproveitamento máximo e minimização de desperdícios dos recursos e materiais, além de iniciativas para valorização de recursos e técnicas tradicionais japonesas.

O objetivo da exposição, ao apresentar essas iniciativas do Japão, é inspirar os brasileiros com soluções criativas e grandes inovações tecnológicas, que são guiadas por essa consciência da relação com a natureza.