Spotify vai fazer sua sua primeira ‘Festa Spotify’ no Brasil

O Spotify vai fazer sua primeira ‘‘Festa Spotify no Brasil, no dia 5 de dezembro. A celebração, em São Paulo, vai reunir os artistas que movimentaram os Charts no Brasil e no mundo em 2023, ocuparam as playlists editoriais da plataforma e marcaram a Retrospectiva Spotify. Zé Felipe, Marina Sena, Tiago Iorc, Priscilla, L7NNON e Ludmilla estão entre os convidados confirmados que passarão pelo tapete vermelho da festa - a plataforma não revela o local escolhido para o evento.

Ludmilla no The Town Foto: Taba Benedicto/Estadão

A cenografia vai ser inspirada na identidade visual da Retrospectiva Spotify, ação da plataforma que mostra aos usuários seus, artistas, músicas e gêneros mais ouvidos no ano, além do tempo passado na plataforma.