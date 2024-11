Tati Oliva renova votos de casamento com José Victor Oliva em cerimônia surpresa em Las Vegas

Tati Oliva preparou uma viagem surpresa para José Victor durante o último feriado para celebrar 22 anos de união. A empresária embarcou com o marido para o recém-inaugurado resort Fontaine bleau Las Vegas e o roteiro ainda incluía apresentação da cantora inglesa Adele.

“Zé Victor não sabia o destino final até chegarmos em Chicago, onde pegamos o voo para Las Vegas. Toda a programação foi uma surpresa para ele.”, revelou Tati.

O casal renovou votos na Graceland Wedding Chapel com direito a cover do Elvis Presley na nave nupcial Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE O ponto alto da aventura a dois ainda estava por vir. A bordo de uma limousine, Zé Victor que pensava estar a caminho de um concerto de final de ano que exigia traje “all white”, foi pedido em casamento por Tati. “Surpreender quem você ama também é se surpreender. Estamos vivendo com muita emoção e curtição a nossa parceria, em uma nova fase”, comemorou. O casal renovou votos na Graceland Wedding Chapel com direito a cover do Elvis Presley na nave nupcial. A escolha de Las Vegas não foi por acaso. A cidade, conhecida por suas luzes e glamour, foi o destino da primeira viagem do casal e guarda muitas memórias especiais.”Aqui sempre podemos viver muitas experiências que nos inspiram. Dessa vez eu o pedi em casamento e ainda fui levada ao altar pelo Elvis”, contou.

Publicidade

Os noivos optaram por um visual impecável, com ternos brancos de alfaiataria Carla Vasconcellos e alianças Carla Amorim. A celebração continuou com o casal curtindo o show da banda irlandesa U2, no The Sphere.