Toquinho e João Bosco celebram amizade e a música brasileira em show em São Paulo

Dois autores de clássicos da música popular brasileira têm encontro marcado. Toquinho vai se apresentar junto com João Bosco no Vibra nesta quinta-feira, 16. Sobre esse show, Toquinho afirmou à coluna: “Eu acho que o interessante é a minha junção com João Bosco, isso atrai curiosidade. Os dois tocam violão, então as pessoas querem saber o que vamos fazer juntos”.

Toquinho e João Bosco Foto: Opus Entretenimento

Além disso, Toquinho ressaltou a amizade de longa data: “João é meu amigo há 50 anos, desde a época que ele estudava em Ouro Preto na década de 70. Somos amigos dentro e fora do palco, é claro”.

A apresentação, intitulada Amigos e Canções, também contará com a participação especial de Camilla Faustino. Toquinho elogiou a cantora “é uma voz feminina no show que vai cooperar com seu talento, sua beleza e graça”. Mas, ao mesmo tempo, ele considera um show simples: “Temos lá dois violões e três vozes”. Entre as músicas que serão apresentadas estão “Como dizia o poeta”, “Testamento”, “Aquarela”, “Tarde em Itapuã” e “Saudosa maloca”.

Questionado sobre o estado da música brasileira, Toquinho afirmou: “A música brasileira sempre vai bem porque ela é multifacetada. Tem de tudo, né? Para mim, é a música mais bonita do mundo. Eu acho que a minha geração cooperou muito para essa beleza e para colocá-la no mercado mundial. A música brasileira é top”.

Já a bossa nova é um gênero perene e fundamental para a música brasileira, segundo Toquinho. “A bossa nova nunca vai morrer, veio para ficar e ninguém a tira de seu lugar. É uma música muito rítmica. A harmonia, então, nem se fala. O DNA da bossa nova está em todo o compositor brasileiro”, conclui.