Três grafiteiros brasileiros pintaram cabines do Hotel Molitor, que aparece em ‘Emily em Paris’

Três grafiteiros brasileiros deixaram um pouco de sua arte na famosa vista do Hotel Molitor, em Paris. Os grafites de Fefe Talavera, Rafael Sliks e Cranio foram feitos nas portas das cabines que cercam a famosa piscina do Molitor.

As cabines do Hotel Molitor Foto: M.gallery

É a segunda edição do projeto cabines artísticas, que chama artistas do mundo inteiro para trazerem seus trabalhos para as portas - ideia que partiu de uma das fases do hotel. Inaugurado em 1929, o hotel passou um tempo fechado e os grafiteiros da cidade aproveitavam para fazer seus desenhos no espaço ao ar livre com duas piscinas vazias de 46 e 33 metros de comprimento. Em 2014, o local foi reaberto após uma reforma. Recentemente, o hotel ganhou ainda mais notoriedade ao ser o cenário de uma passagem de Emily em Paris, série hit do Netflix. Na cena, Emily e a amiga Mindy curtem uma pool party no local.

A famosa piscina do Hotel Molitor Foto: M.Gallery

Além dos brasileiros, 70 artistas da América Latina, África, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio completam o time convidado para a intervenção.