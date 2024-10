Veja o vídeo de Paul McCartney deixando o hotel em que está hospedado rumo ao Allianz Parque

Em vídeo, enviado por um hóspede do Palácio Tangará, Paul McCartney está deixando o hotel e já está a caminho do Allianz Parque.

O astro tem se hospedado no Palácio Tangará desde 2017.

Paul McCartney se apresenta no Brasil hoje (15) e amanhã (16) em São Paulo e no dia 19 em Florianópolis. A excursão faz parte da turnê Got Back que ele já trouxe ao País em 2023.

Paul McCartney no Allianz Parque Foto: J.f.diorio/Estadão

O músico inglês abriu a nova etapa do giro com um show em Montevidéu, no Uruguai, na última terça-feira, 1, e promoveu a estreia ao vivo da canção Now And Then, última canção dos Beatles lançada no ano passado com a ajuda de IA.