Zélio Alves Pinto vai abrir mostra individual a partir de 3 de fevereiro

Pintor, ilustrador, artista gráfico, cartunista, escritor e jornalista, Zélio dos idealizadores do jornal “Pasquim 21″, foi um dos fundadores do “Salão Internacional de Humor de Piracicaba” e do “Salão Internacional de Humor Gráfico das Cataratas do Iguaçu”. Ele também publicou livros como “O Homem Dentro do Poste” e “Sem Sahida”.

“Zélio – Obras Selecionadas” traz obras de acervo dos anos 1970, obras dos anos 1990 e outras mais recentes. A expo vai até o dia 15 de março no Espaço Depósito Moringa.