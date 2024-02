– Corra! Vem vindo um toró.

Tentamos chamar um Uber. O primeiro desistiu. O segundo levaria 11 minutos, acabou mudando o rumo, o terceiro, talvez pela curta distância, deve ter achado coisa mais compensadora. Desisti, desci, quando cheguei à porta do edifício, os primeiros pingos caíram, abri o guarda-chuva. Não andei um metro, o aguaceiro desabou. Daqueles que na infância adorávamos, em minutos a enxurrada crescia, deixávamos as primeiras ondas limparem a rua, então entrávamos na água, as mães se desesperavam. Mas aquela infância está distante apenas 78 anos. Os táxis perto do prédio estavam sumidos, caminhei para um ponto coberto na Alameda Lorena. Havia cinco pessoas abrigadas. Nenhum táxi e a água jorrando. Imaginei que ia ficar hoooooooras ali. Fazer o quê? Então, um carro parou, abriu a porta.

– Quem quer táxi?

Boquiabertos, olhamos uns para os outros. Milagres do cotidiano paulistano. Perguntei: