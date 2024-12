Opinião | O Hotel Municipal: decadência, restauração e a volta ao apogeu

Veio um período de decadência, o hotel foi minguando até chegar à restauração, em que se associaram poder público e empresários. Hoje, voltou ao apogeu, a cada ano abriga os escritores que chegam para a Festa Literária da Morada do Sol. Quantas vezes, o CEO do hotel, Juliano Karam, me ajudou a autografar centenas de livros que seriam doados às escolas? Quando vou à minha terra, fico no hotel. O apartamento em que me hospedo tem na porta, desde a primeira semana de outubro, uma bela etiqueta de madeira com meu nome. Homenagem ao escritor da terra. Cada vez que pego a chave penso em Silvana. Ela está vendo, e rindo.

PS: Hoje, as 15 horas, autografo meu livro infantil, Só Sei Que Nasci, na Livraria da Vila da Fradique.