Tem ainda mergulhos nas artes e no passado, com as mostras sobre Tutancâmon no Egito e, também, quatro gênios juntos: Van Gogh, Monet, Da Vinci e Michelangelo. No cinema, o destaque fica para os lançamentos do cotado ao Oscar Segredos de um Escândalo e de um show clássico do Queen que retorna em qualidade Imax.

Entre os shows do fim de semana, o que deve movimentar a cidade é a mega apresentação de Jão, com a turnê Super. Veja também o que está em cartaz no teatro e confira abaixo essas e outras opções na nossa seleção dos melhores programas para curtir em São Paulo.