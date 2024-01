Vai aos shows de Jão no Allianz Parque? Veja serviço e dicas para esticar o passeio

O cantor Jão apostou alto ao anunciar a Superturnê. Prometendo uma “megaestrutura”, ele sobe ao palco no Allianz Parque, em São Paulo, em shows esgotados neste sábado, 20, e domingo, 21. Jão será o primeiro artista pop nacional a lotar dois dias no estádio.

As apresentações contarão com 60 metros de passarela, três palcos, um cenário de 30 metros de altura, quatro torres de efeitos especiais e darão início à turnê do cantor. O segundo show na capital paulista ainda será transmitido no Multishow e no Globoplay, a partir das 20h.

Vai aos shows de Jão no Allianz Parque? Veja serviço e dicas de passeio na região. Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Jão fará uma “imersão” em sua discografia, mas ainda não divulgou o setlist oficial. A Superturnê brinca com os quatro elementos da natureza – terra, ar, água e fogo –, associados aos álbuns já lançados pelo cantor: Lobos, Anti-Herói, Pirata e Super. O último álbum, que dá nome à turnê, representa o elemento fogo. Além de São Paulo, o artista também já tem shows confirmados em Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém e Manaus.

Serviço

Superturnê - São Paulo

Data: 20/01/2024

Horário: 21h

Abertura dos Portões: 16h

Local: ALLIANZ PARQUE

Endereço: Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Superturnê - São Paulo (Data Extra)

Data: 21/01/2024

Horário: 20h

Abertura dos Portões: 15h

Local: ALLIANZ PARQUE

Endereço: Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Classificação etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Como chegar ao Allianz

Preços a partir de R$ 120

Estacionamento do shopping West Plaza

Avenida Francisco Matarazzo, s/n – Água Branca, a 850 metros do Allianz Park. As entradas são as seguintes:

1 – Bloco A: acesso pela Rua Barão de Tefé, 247;

2 – Bloco B: acesso pela Praça Souza Aranha;

3 – Bloco C: acesso pela Rua Mário Sett s/n;

4 – Entrada motos: acesso pela avenida Antártica.

Estacionamento do Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500

Perdizes, a 250 metros da arena.

Alex Park

Av. Antártica, 529

(11) 98151-0725

Park & Go Estacionamento

Av. Antártica, 675

(11) 3862-1911

Onde comer?

O Allianz Parque fica localizado bem próximo à região de Pompeia e Perdizes, bairros com um cardápio bem rico e variado de bares e restaurantes. Há opções para quem deseja um reforço antes de encarar a fila ou para quem pretende fazer um lanchinho após a apresentação.

Veja no Paladar Estadão mais dicas de onde comer e beber na Pompeia e em Perdizes

Petí

Para quem deseja chegar ao show logo na abertura dos portões, o Petí é uma boa opção de gastronomia moderna e com ingredientes frescos e orgânicos na região. O restaurante chegou a fechar, antes da pandemia, por conta de um incêndio. A casa tem uma proposta de culinária moderna com ingredientes sazonais, com pratos que mudam a cada 20 dias. O menu completo, que muda sempre, varia entre R$ 85 e R$ 100. Consulte as redes da casa para ver o menu atual.

Onde: R. Cotoxó, 110, Pompeia. 3873-0099. Ter a sex: 12h/15h; sáb, dom e feriados: 12h/16h.

O chef Victor Dimitrow no restaurante Petí. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

MiCi Restaurante

Comida brasileira contemporânea, bem pensada e que foge do óbvio, com alguns pratos que mostram a criatividade certeira da chef Cintia Piubelli. Dentre as pedidas certeiras, vá de moqueca de pirarucu ou de costela suína. E, para fechar, uma sobremesa de se apaixonar: mil folhas de ganache de cenoura e de chocolate.

Onde: R. Min. Ferreira Alves, 244, Perdizes. 3871-5294. Ter e qua; 12h/15h e 19h/22h30; qui: 12h/22h30; sex: 12h/23h; sáb: 12h30/23h; dom: 12h30/16h; fecha seg).

Massa com cordeiro do MiCi Restaurante. Foto: MiCi Restaurante/Divulgação

Leggera

Simplicidade, leveza, constância e ótimos ingredientes. Estes são os trunfos da Leggera, pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana, comandada pelo experiente e estudioso André Guidon – pizzaria, aliás, que conquistou o pódio com sua margherita em Paladar. Delicadas e potentes, são produzidas com farinha italiana, com fermentação natural, que resulta em uma massa elástica e macia, de bordas altas, perfeita para acomodar o molho de tomate vermelho de cor intensa e sabor suave. A margherita, que foi a grande premiada no Paladar, é a melhor – e sai por R$ 54.

Onde: R. Diana, 80, Perdizes. Ter a qui: 18h/23h; sex e sáb: 18h/23h30; dom: 18h/22h; fecha seg. Delivery pelo iFood e pelo WhatsApp (11) 3862-2581.

A margherita da pizzaria Leggera. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

