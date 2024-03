Em Nagasaki, no início do século 20, um soldado americano, Pinkerton, compra uma casa e se casa com a gueixa Cio-Cio San. Ele logo parte, e a ópera mostra a espera da jovem, que anseia pelo retorno do marido - e descobre, no final, que ele se casou com uma americana.

Para o público, a tragédia é anunciada logo no início. Mas a diretora Livia Sabag, responsável pela encenação, lembra que há um caminho até ela - e ele passa por uma maior compreensão da personagem Cio-Cio San e do contexto social em que está inserida.

Esse é o ponto de partida da produção, que estreou em novembro no Teatro Colón de Buenos Aires. "Sempre ficamos, ao longo da ópera, pensando: agora ela entendeu o que está acontecendo. Mas é um olhar que não leva em consideração a trajetória dela como um todo, o que nos ajudaria a compreender por que ela chega a uma posição tão vulnerável", explica a diretora, cuja leitura articula a tragédia à questão social.

"A figura da gueixa tem uma importância na sociedade japonesa, goza de prestígio, mas, para uma filha de samurai como Cio-Cio San, é uma mudança radical. No dueto do final do primeiro ato, ela deixa claro como quer ser vista, como a incomoda a objetificação dele. Ela percebe quem Pinkerton é, reage a algumas de suas grosserias. Mas ela não tem opção, ela precisa sustentar para si mesma a esperança de que ele seja íntegro."