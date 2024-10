Fora comida e atividade física, como lidar com o desânimo com decisões mais intelectuais, como estudar uma língua ou um instrumento? Meu método é ter em mente o prazer maior e futuro. Acordar cedo para decorar verbos é ruim, mas falar bem uma língua é muito bom. Miro no benefício maior. Repito-o à exaustão. Imagino-me naquela situação, com a mesma devoção estimulante com que alguém coloca um corpo definido na porta do refrigerador. Trata-se de antecipar prazeres futuros e diminuir incômodos atuais. Não enfatizo a renúncia ou o desconforto: exponho a alegria maior e que está à frente. Destaco o “gain” em detrimento do “pain”. Aqui está o “pulo do gato” das resoluções: entrar na verdadeira zona de conforto que eu desejo. É excelente ter um corpo bom, dominar uma língua ou aprender um instrumento musical. Eu desejo estar confortável! Usando uma expressão francesa que adoro, eu quero estar “bien dans ma peau”, bem na minha pele. Quero tranquilidade com quem eu sou, vestindo a pele que eu desejo.

Outra coisa ajuda a manter a resiliência diante da decisão tomada - todos nós devemos parar de mirar apenas o processo final. Nada de “estudarei português porque quero falar muito bem e de forma adequada”. Esse é um espírito amplo e correto. Porém, neste sábado, quero aprender de verdade as regras sobre crase para não errar mais. Assim, um degrau bom e concreto, que pode ser atingido em uma tarde de estudo ou um pouco mais, dará ânimo no projeto geral de sintaxe perfeita. Quero aprender a tocar bem a escala de Mi maior, hoje. Desejo perder dois quilos. Vou ler um conto de Machado de Assis. Saberei dez phrasal verbs nesta próxima semana. Guardarei 500 reais. Em projetos de progresso, ir por partes. “Leandro, você virou coach?” Evite classificar o mundo. Julgue o que é bom ou não para você e faça. Eu ou meus rótulos somos irrelevantes. Você é o centro da sua vida. Faltam dois meses para o fim do ano de 2024. Reavive sua esperança... com ações!