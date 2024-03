Todos sabemos: há crianças derivadas de outras realidades. A gravidez nem sempre foi planejada. O dinheiro escasseia. O casal briga com intensidade. As despesas podem acender discórdias, porque um filho é caro. Algumas crianças nascem com características físicas e psíquicas fora do padrão idealizado pelos genitores. Sabemos que há filhos rejeitados e abandonados.

Um bebê nasce com tudo; outros, com pouco ou nada. O que explicaria? Posso dar uma resposta religiosa geral: todo filho é um presente de Deus; a pobreza não é um defeito; a riqueza não é uma virtude; toda criança merece a vida. Se ela enfrentar problemas, isso servirá para que saibamos exercitar a paciência e a caridade. Aos olhos de Deus, importa apenas nossa atenção com os que sofrem; existe uma vida eterna além desta que dá a devida perspectiva ao que parece um problema grande neste vale de lágrimas.

Há uma possibilidade distinta no espiritismo kardecista. O fio das reencarnações é um aprendizado constante. Nascer em lar opulento ou miserável faz parte de uma enorme educação para todos. Acumulam-se dívidas e merecimentos, carma positivo e negativo, em outras existências. Assim, uma mãe que foi desatenta com um filho poderia, em hipótese, reencarnar em um lar onde ela, como filha, avaliasse a dor de pais ausentes. Para os espíritas, a caridade é fundamental. Fora dela, diziam os próceres da doutrina, não existiria salvação.

Muitos críticos da desigualdade ignorariam as duas explicações anteriores. Para eles, o sistema produz disparidades que condenam alguns recém-nascidos à fome. Dizer que isso faria parte de um plano espiritual seria uma forma de anestesiar e de justificar a morte de crianças pobres. A desigualdade pode buscar explicações em Rousseau ou em Marx. Para ambos, ela é uma construção humana, não natural, apenas disfarçada pelo manto da tradição, da história ou da fé.