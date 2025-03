Opinião | Ágota Kristóf volta às livrarias com ‘Trilogia dos Gêmeos’, uma obra profundamente perturbadora

Esses anos – dos 9 aos 15 – na casa da avó são relatados em um único e longo texto manuscrito, revisado e intitulado por eles de Grande Caderno, daí a curiosa narração na primeira pessoa do plural e a escrita simples, direta e predominantemente declarativa do caderno e, por conseguinte, do romance. Há, inclusive, uma poética fundada na ideia de “redação verdadeira”, sem juízos, pretensão talvez explicada pelo enrijecimento humano a que se submeteram: “Temos que descrever aquilo que é, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós fazemos”. Para sobreviver, julgam necessário enrijecer até mesmo o que de mais humano ainda resta, o amor fraterno, então decidem se separar.

Traumática, a cisão é o ponto final do primeiro romance e o de partida do segundo, A Prova. Se não há “nós”, não há Grande Caderno e a perspectiva da narração é outra: no lugar da primeira do plural, a terceira. Os gêmeos agora são nomeados: Lucas e Claus, anagrama em nada gratuito. O enredo é centrado em Lucas, o irmão do lado de cá da fronteira, o irmão que ficou. Ele continua a escrever, mas desta vez o leitor não tem acesso a seus manuscritos, apenas aludidos vez ou outra. Sem Claus, Lucas pena para se reencontrar na rigidez cotidiana, tarefa ainda mais árdua em razão do aparato burocrático do Estado cuja desumanidade, em moldes kafkianos, aflige os cidadãos.

Sua rotina muda ao encontrar e acolher a jovem Yasmine e seu bebê Mathias, fruto de um incesto. Com ela, Lucas é frio, mas com o menino é muito afetuoso, obsessivo até, como reavivasse o amor pelo irmão e suprisse sua ausência. Portador de deficiência física, Mathias recebe de Lucas uma educação rigorosa para suportar e enfrentar o mundo, replicando em muito aquela dos gêmeos.