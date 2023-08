Amazon remove livros que escritora alega terem sido gerados por IA e publicados com seu nome

A Amazon removeu cinco livros que estavam à venda em seu site após a escritora Jane Friedman alegar que eles foram gerados por inteligência artificial e publicados sob seu nome sem autorização.

De acordo com uma reportagem do jornal The Guardian, os livros também estavam listados no Goodreads, site de catalogação e resenhas literárias que pertence à Amazon.

“Parece uma violação, porque é um material de baixa qualidade com meu nome nele”, afirmou Jane ao veículo britânico. Escritora e professora, ela já escreveu diversos títulos sobre o mercado editorial. As obras divulgadas teriam imitado seu trabalho original.

Os livros supostamente escritos por IA ensinavam autores independes a publicarem e-books e incluíam dicas de como maximizar os lucros de uma publicação.

“Este livro oferece estratégias práticas, dicas e técnicas para ajudar os escritores a otimizar seu processo de escrita, acelerar o cronograma de publicação de e-books e maximizar seu potencial de ganhos”, dizia a sinopse de um dos livros falsos.

A escritora Jane Friedman, que alega que livros escritos por IA foram publicados sob seu nome. Foto: Ross Van Pelt/Divulgação

Dentre os títulos originais de Jane estão The Business of Being a Writer (2018) e Publishing 101 (2014), que buscam ajudar escritores iniciantes. Nenhum deles foi traduzido para o Brasil.

Continua após a publicidade

A escritora diz que ficou sabendo das obras publicadas sob seu nome quando um leitor viu os livros listados no perfil dela na Amazon, estranhou e decidiu entrar em contato com ela por e-mail. “Isso faz parecer que estou tentando tirar vantagem das pessoas com livros realmente ruins”, disse ela.

Jane explicou que percebeu que os livros eram escritos por IA assim que leu as primeiras páginas. Em seu site oficial, ela diz que tem experiência com ferramentas como o ChatGPT e que tem “conteúdo disponível publicamente para treinamento” sobre essas plataformas.

Depois de tomar conhecimento da situação, a autora procurou meios de retirar os títulos imediatamente da Amazon e enviou um formulário de reclamação à empresa. No entanto, os livros só foram retirados do site depois que Jane reclamou publicamente em suas redes sociais.

Amazon alega que a empresa tem “diretrizes de conteúdo claras que regem quais livros podem ser listados para venda”. Foto: Brendan McDermid / REUTERS

“A menos que a Amazon estabeleça algum tipo de política para impedir que alguém simplesmente publique o livro que quiser e aplique o nome que quiser, isso vai continuar, não vai acabar comigo”, afirmou.

Ao The Guardian, um porta-voz da Amazon afirmou que a empresa tem “diretrizes de conteúdo claras que regem quais livros podem ser listados para venda”.

“Investigamos prontamente qualquer livro quando uma preocupação é levantada. Agradecemos o feedback da autora e trabalhamos diretamente com os autores para resolver quaisquer problemas levantados. Investimos fortemente para fornecer uma experiência de compra confiável e para proteger clientes e autores contra o uso indevido de nossos serviços”, concluiu.