Chico Buarque joga futebol com escritor senegalês que veio para a Flip; veja fotos

Chico Buarque na Flip de 2004 Foto: Mônica Zarattinni/Estadão

O escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr, que veio ao Brasil para participar da programação oficial da 22ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), foi convidado por Chico Buarque para jogar uma partida de futebol na quinta-feira, 10.

Fotos do encontro foram compartilhadas no Instagram pelas editoras Fósforo e Malê, que publicam a obra do senegalês no País.

PUBLICIDADE Sarr republicou o post nos stories de seu perfil. Ele colocou O Futebol, música de Buarque, como trilha sonora, e escreveu: “Muitas coisas magníficas acontecem no Brasil, e eu voltarei. Mas hoje no Rio aconteceu uma partida de futebol com verdadeiras lendas. Obrigada Chico Buarque, e viva Polytheama”. Politheama é o nome do time amador criado pelo músico, cuja sede fica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O ator e humorista Gregório Duvivier estava presente, e elogiou o talento do senegalês para o futebol em um post do Instagram. “Quinta-feira normal jogando bola com Chico e Mohamed Mbougar Sarr - que não bastasse tudo ainda apresenta um futebol espetacular. Queria no meio-campo do flu”, escreveu Duvivier, que torce para o Fluminense.

O ator Chico Díaz, genro de Buarque, também jogou, e a jornalista Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico, assistiu à partida.

Autor de A Mais Recôndita Memória dos Homens (Fósforo), Homens de Verdade e Terra Silenciada (ambos da Malê), Sarr participa na Mesa 17 da Flip, que será realizada no sábado, 12, com participação do brasileiro Jeferson Tenório.

O senegalês Mohamed Mbougar Sarr, autor de 'A mais recôndita memória dos homens' (Fósforo), participa da Flip. Foto: Divulgação/Flip

Clique aqui para acompanhar a cobertura do evento no Estadão.