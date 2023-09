Conceição Evaristo vence troféu Juca Pato 2023 como Intelectual do Ano

Conceição Evaristo, 76, foi considerada a Intelectual do Ano ao receber o Troféu Juca Pato da União Brasileira de Escritores [UBE]. O anúncio foi feito neste sábado, 16.

A premiação é referente a 2022, quando a escritora publicou o livro Canção para Ninar Menino Grande. Em 2019, Conceição Evaristo também recebeu outra importante honraria, sendo escolhida a Personalidade Literária do Prêmio Jabuti.

Conceição Evaristo em foto de 2019 Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Segundo a sinopse, o livro é um “mosaico afetuoso de experiências negras, um canto amoroso e dolorido. Na figura do personagem Fio Jasmim, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras.”

Quem é Conceição Evaristo

Escritora mineira, nasceu em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte. Morou em uma favela na zona sul da cidade na juventude, e trabalhava como empregada doméstica ao mesmo tempo que estudava.

Posteriormente, concluiu graduação de Letras na UFRJ [Universidade Federal do Rio de Janeiro], mestrado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutorado em Literatura Comparada pela UFF [Universidade Federal Fluminense].

Teve suas primeiras obras publicadas nos anos 1990, abordando o preconceito racial, de gênero e de classe em seus textos. Entre suas principais livros estão Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Olhos d’Água e Canção para Ninar Menino Grande.

O que é e como funciona o Troféu Juca Pato (Prêmio de Intelectual do Ano da UBE)

Segundo a entidade, o prêmio é dado “à personalidade que, havendo publicado livro no Brasil no ano anterior, tenha se destacado, pelo conjunto da sua obra, em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do País, na defesa dos valores democráticos e republicanos.”

As indicações ao Troféu Juca Pato foram feitas através de formulário no site da entidade, “por escritores, leitores, professores, profissionais do livro, entidades culturais e público em geral, associados ou não à UBE.”

Já os votos são restritos aos sócios da União Brasileira de Escritores e foram realizados entre 14 de agosto e 15 de setembro de 2023. Autores que já receberam o prêmio de Intelectual do Ano não podem recebê-lo outra vez.

Quem foram os indicados ao Troféu Juca Pato 2023

Além de Conceição Evaristo, a lista de indicados contava ainda com diversos nomes conhecidos do público, como Laurentino Gomes, Martinho da Vila e Daniel Munduruku. Confira abaixo:

Adriano Espínola

Alex Andrade

Alexandre Christian de Jesus Nolêto

Ana Paula Torquato

Andre L. Braga

Babi A. Sette

Carmem Teresa Elias

Cesar Augusto de Carvalho

Cida Bento

Conceição Evaristo

Cristovão Tezza

Dailton Guedes

Daniel Munduruku

David Gonçalves Nordon

Denise Sant’Anna

D. B. Frattini

Edir Meirelles

Fernando Moraes

Franz Kreüther G. Pereira

Gabriel F. Passos

Gabriel Michels

Jarid Arraes

José Borges de Morais

Laurentino Gomes

Lilian Farias

Lira Neto

Luiz Eudes

Marcus José do Nascimento e Silva

Maria Vilani

Marilene Felinto

Marli Teresinha Silva da Silveira

Martinho da Vila

Menalton Braff

Natália Medeiros de Santana

Nivaldo Tenório

Paula Vaz

Pedro Bandeira

Raimundo Carrero

Sebastião Amâncio

Sidnei Olívio

Thiago Barrozo

Túlio Augusto Lobo

Vanderson Freizer

Walter Barretto Jr.

Wander Conceição

Wellington Pereira Carneiro