De olho nos leitores ‘jovens adultos’, HarperCollins Brasil lança editora Pitaya; conheça

A criação do selo é mais um passo da editora, braço nacional da HarperCollins Publishers, a segunda maior casa editorial do mundo, em conquistar espaço com diferentes públicos leitores. Em atividade no Brasil desde 2015, a empresa chegou já com a aquisição da Thomas Nelson Brasil, selo religioso, e da Harlequin, com foco em romances românticos.

Em 2020, lançou o selo infantil HarperKids. Agora, com o lançamento da Pitaya, entra na concorrência com outros selos YA (do inglês “young adult”, que significa jovem adulto) já fortes entre leitores brasileiros, como Seguinte (Companhia das Letras), Globo Alt (Globo Livros) e Galera Record (Grupo Editorial Record).