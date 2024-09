Ele largou a carreira de médico para ser escritor e se tornou um dos autores mais lidos dos EUA

Ali Abdaal se tornou um fenômeno literário nos Estados Unidos. O paquistanês de 30 anos passou por muitas mudanças na vida, algumas bem grandiosas. A maior delas foi ter abandonado a carreira de médico para viver da produção de conteúdo no YouTube, o que o levou a ser um dos autores mais lidos dos EUA. Seu livro Feel-Good Productivity: How to do More of What Matters to You (Produtividade que faz bem: Como fazer mais daquilo que é importante para você, em tradução livre) se tornou best-seller.

Ali Abdaal abandonou a carreira na medicina e virou YouTuber, Podcaster, empreendedor e um dos autores mais lidos dos Estados Unidos, falando sobre ser como ser feliz ajuda na produtividade, e não o contrário. Foto: Reprodução/aliabdaal.com

A primeira grande mudança da vida dele aconteceu antes mesmo de completar 10 anos. Em 2003, ele saiu de seu pais natal e mudou-se para Londres com a mãe e o irmão. Mais velho, sua vida se transformaria mais ainda.

Antes da virada

Abdaal era um estudante de medicina da Universidade de Cambridge. O paquistanês radicado no Reino Unido chegou a se formar na faculdade em 2018. No entanto, em 2017, ele teve uma ideia que viri a ser um divisor de águas na sua vida: criou uma conta no YouTube.

Em paralelo com a faculdade, Abdaal publicava vídeos em sua conta dando dicas de como estudar para entrar no curso de Medicina, estudar com eficiência e como tirar nota máxima no exame de admissão. Coisas que ele também ensinada em seu site 6med. Sim, ele também tinha um site construído por ele mesmo, com suas habilidades de programador. Quando jovem, ele aprendeu a programar e fazia trabalhos freelancer na área. Ele conta que, no início, passou pelas mesmas dificuldades que qualquer criador de conteúdo. Poucos inscritos, baixos números de visualizações... "O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo. As pessoas estavam procurando como entrar na faculdade de medicina, e eu estava fazendo vídeos sobre isso", disse o autor ao The National.

Enquanto trabalhava como médico, Abdaal continuava a publicar vídeos e também aproveitou para se aprofundar em temas do tipo: como se tornar mais feliz e produtivo no trabalho. Daí em diante, a vida de Abdaal passou por mais uma transformação.

O início de um novo tempo

Depois de pedir demissão no trabalho que tinha em Londres, o médico resolveu que se mudaria para a Austrália onde, acreditava ele, trabalharia em emergência. Acreditava porque o ano era 2020 e, como todo o mundo, Abdaal enfrentou restrições impostas pela covid. O país fechou suas fronteiras e, durante seu isolamento, ele seguiu publicando vídeos em sua conta no YouTube. Até chegar a publicar o livro Feel-Good Productivity: How to do More of What Matters to You (Produtividade que faz bem: Como fazer mais daquilo que é importante para você, em tradução livre), que foi o grande divisor de águas de sua vida.

Par Abdaal, quando nos sentimos bem, aumentamos nossa produtividade, e isso leva a uma sensação de realização que retroalimenta o bem estar. Ele conta que descobriu isso depois de ter o que ele mesmo chama de pior dia de trabalho em um hospital. Segundo ele, a produtividade não vem do fato de trabalhar mais, mas de gostar do que está fazendo. “De alguma forma, tropecei nessa posição de especialista em produtividade porque encontrei uma maneira de torná-la divertida”, falou ao The National.

Foi assim que ele se tornou uma referência no assunto, fazendo com que seu livro fosse lido por milhares de pessoas. Atualmente, seu canal no Youtube tem 5,82 milhões de inscritos, sua conta no Instagram, 951 mil seguidores.