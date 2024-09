Festival Literário do Museu Judaico discute guerra e reparação com Padura, Carla Madeira e mais

Os ingressos são gratuitos e precisam ser reservados pelo site do Museu Judaico de São Paulo, com entradas para as principais mesas já esgotadas ou quase esgotadas. O limite é de cerca de 130 pessoas por debate. O museu tem planos para disponibilizar as gravações das palestras no seu canal no YouTube, em data a ser definida.

O festival busca, de alguma maneira, convocar as pessoas para pensarem sobre o momento e as crises atuais: “Não só pensar, mas também agir em função de uma série de reflexões que achamos pertinentes para esse momento, valorizando a possibilidade de convivência com o diferente, seja ele qual for: negro, branco, palestino, israelense, estrangeiro, brasileiro, homem, mulher ou pessoas de outro gênero”, conclui Dourek.